Полиция Манчестера сообщает о погибших и раненых на стадионе

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Полиция Манчестера заявляет о погибших и раненых на стадионе "Манчестер Арена", соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте местных правоохранителей.

"Есть погибшие и раненые", — сказано в заявлении. Полиция просит избегать района ЧП.

Ранее британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Официального сообщения о том, что произошло на стадионе, пока не было.

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Также сообщалось, что полиция Манчестера назвала произошедшее на стадионе "Манчестер Арена" серьезным инцидентом.

"В настоящее время экстренные службы реагируют на серьезный инцидент на стадионе "Манчестер Арена". Избегайте этого района. Детали последуют как можно скорее", — заявила городская полиция в своем аккаунте в Twitter.

​Стадион "Манчестер Арена" рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации сайте арены, "Манчестер Арена" — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.