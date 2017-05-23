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    Саперы работают на стадионе "Манчестер Арене", где произошли взрывы

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    СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые.
    Саперы возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews

    КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. В концертном комплексе "Манчестер Арена", где ранее, по свидетельствам очевидцев, прогремели взрывы, работают саперы, сообщил телеканал Sky News.

    Ранее британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.

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    По данным СМИ, в результате взрывов в Манчестере погибли не менее 20 человек, еще 100 ранены. Также отмечается, что на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. 

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