Саперы работают на стадионе "Манчестер Арене", где произошли взрывы

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. В концертном комплексе "Манчестер Арена", где ранее, по свидетельствам очевидцев, прогремели взрывы, работают саперы, сообщил телеканал Sky News.

Ранее британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.

Читайте также — Лондон: город переживает самый кровавый теракт с 2005 года

По данным СМИ, в результате взрывов в Манчестере погибли не менее 20 человек, еще 100 ранены. Также отмечается, что на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков.