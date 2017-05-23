ЧП на стадионе в Манчестере: первые секунды после взрывов

Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером, 22 мая, сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.

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По предварительным данным, в результате взрывов в Манчестере погибли не менее 20 человек, еще 100 ранены. Также отмечается, что на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков.

Me and a friend trying to exit Manchester Arena while the staff were telling everyone to keep calm and not run #scary #arianagrande pic.twitter.com/r9GFZpOe4D — cling clang (@butterywig101) 22 мая 2017 г.

​На видео, обнародованном в интернете, видно, что после предполагаемых взрывов на стадионе началась паника.