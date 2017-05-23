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    ЧП на стадионе в Манчестере: первые секунды после взрывов

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    По предварительным данным, в результате взрывов в Манчестере погибли не менее 20 человек, еще 100 ранены, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.
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    Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером, 22 мая, сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.

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    По предварительным данным, в результате взрывов в Манчестере погибли не менее 20 человек, еще 100 ранены. Также отмечается, что на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. 

    ​На видео, обнародованном в интернете, видно, что после предполагаемых взрывов на стадионе началась паника. 

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