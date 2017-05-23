Пострадавшие на "Манчестер Арене" получили ранения "как от шрапнели"

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. Пострадавшие в результате трагедии на стадионе в Манчестере получили ранения "как от шрапнели", сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в больницах, куда доставляют раненых.

Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будет считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

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​Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером, 22 мая, сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Позже местная полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако информация о природе взрывов и причине гибели людей не сообщалась.

Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.