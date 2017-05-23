наверх
23.05.201705:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт" - Мэй

    (обновлено: )49
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сейчас устанавливаются подробности инцидента, "который полиция воспринимает как страшный террористический акт".
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. Полиция Британии рассматривает трагедию в Манчестере как "страшный теракт", говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

    Паника на стадионе в Манчестере после взрывов. Видео
    Канал на Youtube Nieuws en videos
    Теракт на стадионе в Манчестере: первые секунды после взрыва

    "Мы стараемся установить подробности инцидента, который полиция воспринимает как страшный террористический акт", — сказала Мэй.

    Читайте также — Лондон: город переживает самый кровавый теракт с 2005 года

    "Мои мысли сейчас с теми, кого затронул теракт, и их семьями", — добавила премьер.

    Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

    Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саперы возле стадиона "Манчестер Арена"
    Террор в Европе: взрыв на стадионе в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Министерство иностранных дел Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев