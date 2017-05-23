Глава полиции Манчестера подтвердил, что ЧП на стадионе - теракт

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Правоохранители Манчестера квалифицируют события на стадионе как теракт и продолжают собирать свидетельства очевидцев и другую информацию, сообщил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс.

"В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации", — сказал он, прямую трансляцию заявления ведет телеканал Sky News.

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Хопкинс выразил соболезнования близким погибших. По его словам, полиция делает все возможное для расследования преступления. Он сообщил, что число жертв трагедии не возросло.

Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

#Manchester explosion @gmpolice statement: 19 dead and around 50 injured in the incident that's currently being treated as terrorism pic.twitter.com/MsKOLMXyCu — Sky News (@SkyNews) 23 мая 2017 г.

​Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.