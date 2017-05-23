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    Глава полиции Манчестера подтвердил, что ЧП на стадионе - теракт

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (90)

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    Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс сообщил, что правоохранители делают все возможное для расследования преступления. Также по его словам, число жертв трагедии не возросло.
    Ребенок, пострадавший при взрыве на стадионе в Манчестере
    @uri4u

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Правоохранители Манчестера квалифицируют события на стадионе как теракт и продолжают собирать свидетельства очевидцев и другую информацию, сообщил глава полиции Манчестера Иан Хопкинс.

    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    @uri4u
    Теракт на стадионе в Манчестере: кадры с места ЧП

    "В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации", — сказал он, прямую трансляцию заявления ведет телеканал Sky News.

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    Хопкинс выразил соболезнования близким погибших. По его словам, полиция делает все возможное для расследования преступления. Он сообщил, что число жертв трагедии не возросло.

    Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будут считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

    ​Как отмечается, на концерте, который проходил на стадионе, было много детей и подростков. Американская певица Ариана Гранде, в ходе выступления которой произошла трагедия, не пострадала.

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