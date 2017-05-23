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    Мелания Трамп публично отмахнулась от протянутой руки мужа

    (обновлено: )60
    Во время прохождения по красной дорожке в аэропорту Тель-Авива Дональд Трамп протянул руку первой леди США, однако та ее оттолкнула. Что стало причиной такого поведения Мелании Трамп, пока неизвестно.
    Канал на Youtube Matt Novak

    Первая леди США Мелания Трамп отказалась взять супруга — главу Белого дома Дональда Трампа — за руку во время прохождения по красной дорожке в Тель-Авиве. Щекотливый момент попал в объективы камер, а позже был опубликован в Youtube.

    Когда Трампы вышли из самолета и шли по красной дорожке – президент протянул супруге руку, но та резко ее оттолкнула.

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    После этого Дональд Трамп начал поправлять свой галстук и пиджак.

    По мнению издания Newsweek, возможно, президентский самолет попал в турбулентность, что и могло вызвать раздражение у первой леди США.

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