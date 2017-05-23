Мелания Трамп публично отмахнулась от протянутой руки мужа

Первая леди США Мелания Трамп отказалась взять супруга — главу Белого дома Дональда Трампа — за руку во время прохождения по красной дорожке в Тель-Авиве. Щекотливый момент попал в объективы камер, а позже был опубликован в Youtube.

Когда Трампы вышли из самолета и шли по красной дорожке – президент протянул супруге руку, но та резко ее оттолкнула.

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После этого Дональд Трамп начал поправлять свой галстук и пиджак.

По мнению издания Newsweek, возможно, президентский самолет попал в турбулентность, что и могло вызвать раздражение у первой леди США.