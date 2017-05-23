Ужас на стадионе в Манчестере: 22 погибших, около 50 раненых

Татьяна Фирсова, Мария Табак, для РИА Новости Украина – Лондон

На стадионе "Манчестер Арена" в понедельник вечером выступала американская певица Ариана Гранде. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 по Киеву), чуть позже очевидцы стали сообщать в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе.

Премьер-министр страны Тереза Мэй назвала произошедшее "страшной террористической атакой".

Сообщалось о 19 погибших, но по последним данным, взрыв унес жизни 22 человек. Полиция Манчестера подтвердила, что среди погибших в результате взрыва на стадионе были дети, передает телерадиокомпания BBC.

"На данном этапе я не могу давать такие детали, но то, что я могу подтвердить — что среди умерших есть дети", — сказал представитель полиции Иэн Хопкинс, отвечая на вопрос о возрасте жертв взрыва.

Сообщения о взрывах

Вначале СМИ решили, что посетители концерта приняли за взрыв посторонний звук. Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter-аккаунты очевидцев сообщил, что люди писали о хлопках, похожих на "выстрелы" или "звуки бомбы", которые раздались после окончания концерта.

В свою очередь газета Mirror сообщила, что после того, как раздались эти хлопки, на стадионе началась паника, и люди начали разбегаться. На видео, которое за считанные минуты "разошлось" в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, поэтому в первые минуты СМИ не исключили, что за взрыв был принят звук лопнувшего вблизи микрофона шара или разорвавшегося динамика.

Это предположение было подкреплено объявлениями администрации стадиона, сделанными по громкоговорителю. Во избежание паники людей успокаивали, говоря, чтобы они не торопились, и поясняя, что "ничего страшного не произошло". Видеозаписи с людьми, покидавшими стадион под это объявление, впоследствии тоже появились в Twitter и Facebook-аккаунтах. Затем, однако, стало понятно, что напугал людей вовсе не воздушный шар.

SkyNews Скорая помощь возле стадиона "Манчестер Арена"

Вскоре после сообщения о гибели людей появились новости о "подозрительном пакете", предположительно, содержащем взрывчатку. Полиция объявила о плане провести контролируемый взрыв, но пакет оказался кем-то брошенной деталью гардероба.

Что произошло?

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в больницах, куда доставляют раненых, сообщил, что пострадавшие в результате трагедии на стадионе в Манчестере получили ранения "как от шрапнели".

Премьер-министр Мэй заявила, что правоохранительные органы страны делают все возможное для расследования обстоятельств трагедии. В ближайшее время ожидается заявление главы местной полиции.

Стадион "Манчестер Арена" рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации на сайте, "Манчестер Арена" — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.

Уже утром во вторник, 23 мая, стало известно, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Ранее в полиции города заявили, что взрыв совершил смертник.

"Я могу подтвердить, что нападавший погиб на месте. Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие", — отметил представитель правоохранительных органов.