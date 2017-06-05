При стрельбе в Орландо погибли 5 человек - СМИ

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Четыре человека стали жертвами вооруженного преступника, устроившего стрельбу в американском городе Орландо (штат Флорида), сам нападавший был ликвидирован полицией, сообщил в понедельник местный филиал телеканала Си-эн-эн.

@DavidHarrisOS/ На месте стрельбы в Орландо

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, власти не считают, что инцидент связан с терроризмом. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Офис местного шерифа ранее просил получать информацию только из его микроблога в Twitter. Как ожидается, шериф выступит с заявлением для прессы в ближайшее время.

Ранее в Мельбурне вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего был убит человек, несколько полицейских получили ранения.