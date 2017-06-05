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    В мире

    При стрельбе в Орландо погибли 5 человек - СМИ

    (обновлено: )58
    По предварительным данным, власти не считают, что инцидент связан с терроризмом. Официальной информации по этому поводу пока нет. Как ожидается, шериф выступит с заявлением для прессы в ближайшее время.
    Стрельба в Орландо
    @OrangeCoSheriff

    ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Четыре человека стали жертвами вооруженного преступника, устроившего стрельбу в американском городе Орландо (штат Флорида), сам нападавший был ликвидирован полицией, сообщил в понедельник местный филиал телеканала Си-эн-эн.

    @DavidHarrisOS/
    На месте стрельбы в Орландо

    Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, власти не считают, что инцидент связан с терроризмом. Официальной информации по этому поводу пока нет.

    Офис местного шерифа ранее просил получать информацию только из его микроблога в Twitter. Как ожидается, шериф выступит с заявлением для прессы в ближайшее время.

    Ранее в Мельбурне вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего был убит человек, несколько полицейских получили ранения.

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