В Донецке и на окраинах стреляют круглосуточно - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Донецком аэропорту возобновились боевые действия. Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Также, по его словам, рекордное количество обстрелов за вчерашний день было зафиксировано в районе Авдеевки.

В то же время, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что в Донецкой области обесточена линия электропередач, по которой электричество подается на Красноармейскую фильтровальную станцию. Из-за этого приостановлена ​​работа этой станции.

Подробнее о ситуации на Востоке сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Что происходит в Авдеевке?

— Спокойной ситуацию, безусловно, назвать нельзя. И выстрелы, и разрывы были слышны сегодня даже в центре Донецка в течение всего дня. Для Донецка это ситуация несколько необычная, последнее время канонада, если и звучала, то достаточно отдаленно. Действительно, обострилась ситуация в районе Донецкого аэропорта, вернее территории той, где раньше был Донецкий аэропорт. И в общем-то, наверное, это можно связывать в единую цепочку с ситуацией в Авдеевке, поскольку расстояние между Авдеевкой и Донецким аэропортом не такое уж большое.

С чем связано это обострение?

— Судить я не берусь, могу лишь предполагать, что несколько дней назад погибло несколько боевиков в районе Ясиноватского блокпоста, и, может быть, это такая своеобразная или месть, или ответка с их стороны по отношению к Вооруженным силам Украины. Но, тем не менее, действительно там не только стрелковое оружие звучит, но есть и минные разрывы, и крупнокалиберные пулеметы, то есть на окраинах Донецка действительно сегодня достаточно напряженно, там периодически возникают перестрелки. То есть говорить о спокойствии в Донецке и в окрестностях Донецка однозначно нельзя.

А что происходит в Авдеевке с водоснабжением и электричеством?

— В самой Авдеевке ситуация достаточно стабильная. Как свет, так и вода здесь периодически по районам пропадает, но на данный момент, насколько сообщают местные жители, достаточно стабильная и спокойная ситуация, есть в большинстве районов и свет, и вода. Опять же здесь стоит учитывать, что Авдеевка населенный пункт небольшой, здесь смешанный как частный сектор, так и новые домострои, то есть проблемы колодцев здесь никогда не было. То есть воду можно достать, ее подвозят, продолжают подвозить и власти, продолжают подвозить волонтеры. То есть это не глобальная проблема сейчас для Авдеевки. Есть там положительный фактор в Авдеевке, чем действительно по-настоящему радуются люди, это то, что усилил свои производственные мощности, вернулся в обычный режим, чуть ли не довоенный режим работы Авдеевский коксохим. А это градообразующее предприятие, где работает едва ли не половина населения всей Авдеевки, то есть можно говорить о том, что в Авдеевке на данный момент достаточно спокойная ситуация.

А в других районах Донецкой области какая ситуация с водой и электричеством?

— Проблемы есть, и проблемы они, вот знаете, тот случай, когда нельзя охарактеризовать, что здесь вот точно нет воды, а здесь она есть, то есть водоснабжение периодически пропадает, в течении дня может по всему региону пропасть и появиться вновь. К счастью, коммунальщики каким-то образом умудряются восстанавливать. Насколько знаю сейчас есть проблемы в северной части Донецкой области в связи с аварией на Красноармейской фильтровальной станции, и традиционно можно говорить о южном направлении — это села под Мариуполем, где периодически военные действия вновь ведутся, и там на протяжении последних практически трех лет не было спокойных дней, и периодически там коммунальные проблемы возникают.

Специальная мониторинговая миссия опубликовала свой отчет о ситуации на востоке страны. Там говорится о том, что количество случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской уменьшилось. Как вы объясните такое противоречие?

— Здесь, наверное, говорить о противоречии каком-либо нельзя. Если сравнивать ситуацию нынешнюю с прошлогодней ситуацией, то, конечно же, стрелять стали гораздо меньше, и свидетельство тому и количество пострадавших местных жителей — их стало тоже гораздо меньше. Просто, если сравнивать нынешний день, допустим с неделей назад, то фактор того, что разрывы слышны вблизи Донецка, он присутствует, но сравнивать, допустим, с прошлым годом я бы не стал. Конечно, стрелять стали по сравнению с прошлым годом меньше. Это, в общем-то, вселяет определенный оптимизм и надежду на то, что все-таки конфликт рано или поздно каким-то образом удастся прекратить.

Ситуацию в зоне АТО прокомментировал в эфире "ГС" пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович: РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасс: снова пятница, снова обстрелы и новые жертвы

"Ситуація в зоні проведення АТО станом на цей час, починаючи з початку добу, дещо стабілізувалася. Вже нараховано понад півтора десятки обстрілів позицій ЗСУ фактично вздовж усієї лінії розмежування, але їхня інтенсивність достатньо низька, бойовики жодного разу не застосовували важке артилерійське озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. Так постріли лунали на підступах до Маріуполя, біля населених пунктів Водяне, Гнутово, Чермалик, Широкино — там бойовики використовували здебільшого гранатомети різних систем, стрілецьку зброю, подекуди великокаліберні кулемети. На Донецькому напрямку найбільше збройних провокацій було зафіксовано в передмісті Авдіївки, але там так само з використанням виключно стрілецької зброї і гранатометів.

Але це абсолютно не говорить про те, що бойовики збираються знизити свою активність. Ми очікуємо, що вже з настанням сутінок вони можуть знову вдатися до більш активних провокацій, застосувати важкі артилерійські озброєння, адже ми напевне знаємо, що бойовики мають важке артилерійське озброєння недолік лінії зіткнення на тих ділянках, де воно не може находитися, якщо враховувати Мінські домовленості.

На щастя, впродовж сьогоднішнього дня станом на цю годину жоден з українських військовослужбовців не був поранений, не загинув в зоні проведення АТО. Так само не було зафіксовано жодного епізоду, коли бойовики використовували озброєння по житлових кварталах, і ніхто з цивільних так само не постраждав, на щастя. Сподіваємось, що так буде вже і до кінця доби і в майбутньому. Але, тим не менш, ми знаємо, що бойовики здатні використати зброю в будь-який момент, тому ми намагаємося передбачити це і будь-яким чином запобігти цьому".

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Напомним, вызов, связанный с Донбассом, заключается в том, что Украина воюет за него, но очень мало было сделано с точки зрения того, как Киев будет реинтегрировать регион, считает эксперт Ольга Оликер.