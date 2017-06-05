В Броварах во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 5 июня, в Броварах под Киевом загорелась маршрутка, в которой находились пассажиры, сообщает телеканал "112 Украина".

"Пожар возник около 19.00. Рядом с остановкой общественного транспорта, находящейся по адресу улица Киевская в Броварах. Причиной пожара, как нам сообщил представитель ГСЧС, было короткое замыкание в проводке автобуса", — говорится в сообщении.

Facebook dtp.kiev.ua Маршрутка загорелась в Броварах

Чрезвычайное происшествие произошло на развилке, напротив "Вест Лайн".

В момент возгорания в автобусе находилось около 10 пассажиров. Никто из них не пострадал, но сам водитель получил ожоги 1-2 степени при попытках тушения пожара; сейчас он госпитализирован.

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Для ликвидации возгорания спасатели задействовали два пожарных расчета.

Как сообщалось, в понедельник днем, 5 июня, в Броварах вспыхнул масштабный пожар на промышленных складах.