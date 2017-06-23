Сбросили с 9 этажа: стало известно об убийстве еще одного бойца АТО в Киеве

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. В Киеве через день после возвращения из зоны АТО убит боец 12 батальона Дмитрий Смирнов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Раиса Шматко.

Скриншот со страницы Раисы Шматко в Facebook

Военнослужащего якобы сбросили с 9 этажа. Точная информация о трагедии пока не сообщается. По предварительной версии, убийство произошло с целью ограбления.

Также сообщается, что подозреваемые задержаны и 23 июня должно состоятся судебное заседание для избрания им меры пресечения.

Напомним, в Киеве из окна квартиры на девятом этаже выпал человек, травмы оказались несовместимы с жизнью. О личности погибшего не сообщалось.

Мужчиной, погибшим возле метро "Золотые ворота" в Киеве в результате ножевых ранений, оказался начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник.