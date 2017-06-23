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    Сбросили с 9 этажа: стало известно об убийстве еще одного бойца АТО в Киеве

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (225)

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    Военнослужащего якобы сбросили с 9 этажа. Точная информация о трагедии пока не сообщается. По предварительной версии, убийство произошло с целью ограбления.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. В Киеве через день после возвращения из зоны АТО убит боец 12 батальона Дмитрий Смирнов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Раиса Шматко.

    Скриншот со страницы Раисы Шматко в Facebook

    Военнослужащего якобы сбросили с 9 этажа. Точная информация о трагедии пока не сообщается. По предварительной версии, убийство произошло с целью ограбления.

    Также сообщается, что подозреваемые задержаны и 23 июня должно состоятся судебное заседание для избрания им меры пресечения.

    Напомним, в Киеве из окна квартиры на девятом этаже выпал человек, травмы оказались несовместимы с жизнью. О личности погибшего не сообщалось.

    Мужчиной, погибшим возле метро "Золотые ворота" в Киеве в результате ножевых ранений, оказался начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник.

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