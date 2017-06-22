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    Репортажи

    "Хлебное перемирие", как обычно, продлится пару дней - спецкор

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (612)

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    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил в эфире "ГС", что конфликтующие стороны обязались соблюдать режим тишины на время уборки урожая, однако работы придется проводить на заминированной территории.
    Украинский военный
    REUTERS Gleb Garanich

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    В четверг, 22 июня, почти 400 тысяч жителей Донбасса остались без воды. Произошло это из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.

    Уже через несколько часов водоснабжение восстановили и в настоящее время оно осуществляется из резервных резервуаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Жители Авдеевки до сих пор не дождались восстановления газоснабжения. Еще седьмого июня в результате обстрелов произошло повреждение газопровода. Ремонтные работы не ведутся из соображений безопасности.

    Последние новости из зоны проведения АТО сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

    Какая в целом ситуация в зоне проведения АТО?

    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Контактная группа по Донбассу: "хлебное перемирие" и реинтеграция

    — Если сравнивать с прошлыми днями, то действительно стало немного тише. И если еще сегодня ночью были слышны взрывы на донецком направлении Марьинки, Красногоровки, то есть достаточно сильно что-то стреляло, то сейчас в самом Донецке ничего не напоминает о военных действиях, идущих неподалеку. Если говорить о напряженных точках, то в общем тоже не меняется география. Мы знаем, мы с уверенностью можем говорить, что южное направление в селах под Мариуполем, это все тот же район Широкино, там идут постоянные обстрелы. Но не столь интенсивные, как было на прошлой неделе или несколько дней назад, больше стреляют все-таки из стрелкового оружия. И собственно под Марьинкой и Красногоровкой, и под Авдеевкой неспокойно. Но в целом же я могу с уверенностью сказать, что безусловно стало тише в зоне АТО.

    Есть ли информация о каких-то инфраструктурных потерях или пострадавших гражданских?

    — Нет, информации о пострадавших гражданских нет за вчерашний день. А что касается инфраструктурных каких-то направлений, да, безусловно, сбои с водой случаются регулярно как на мирных наших территориях, так и на неподконтрольных территориях. Это пожалуй самый большой риск на данный момент, поскольку наступает лето, идет жара. Мало того, что эта вода большей частью, особенно если говорить о неподконтрольных территориях, водопроводная вода, она должным способом не обрабатывается, не фильтруется, так еще и случаются перебои. И люди об этом сейчас говорят больше всего, потому что побаиваются того, что воды может не быть. Но на данный момент авария была и последствия аварии были ликвидированы. Сейчас вода есть в регионе. Действительно, была нарушена работа электропередачи и в общем-то восстановили достаточно быстро, но есть такое у местных поверье, наблюдение, что с электричеством как-то энергетики справляются быстрее, чем с какими-либо другими поломками. Не знаю, почему так происходит, но такое есть. И вот сейчас идет наполнение, поскольку заработали насосные станции. Идет наполнение резервуаров и восстанавливаются процессы, в общем, на данный момент можно говорить, что проблемы с водой нет.

    Что происходит с проблемой отсутствия газа в Авдеевке? Ремонтные работы не ведутся?

    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News
    Донбасс может остаться без воды

    — Да, действительно, авария произошла в зоне боевых действий, в районе так называемой авдеевской промзоны. Это «серая» территория. Туда можно добраться только при условии договоренности прекращения огня с двух сторон. На данный момент такой договоренности, полной уверенности в этой договоренности нет и в общем-то ремонтникам просто опасно туда ехать. Но хочу сказать, что газовая проблема для Авдеевки, наверное, не самая большая, потому что люди там привыкли жить с какими-то коммунальными проблемами постоянно и давно научились обходиться без чего-то одного. То есть, главное был бы свет, так говорят. И сами люди к этому относятся достаточно спокойно.

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    А с электричеством, с водой в Авдеевке все хорошо?

    — Да, с водой и электричеством в Авдеевке все нормально и не было последних попаданий в городскую черту снарядов и нет разрушений там, и погибших, пострадавших среди мирного населения. Это самое главное, что людей и радует. Плюс к тому, работает коксохим, значит есть работа и зарплата.

    В целом гуманитарная ситуация в Авдеевке? Продукты, лекарства?

    — Дело в том, что Авдеевка ведь достаточно медийный город, поэтому нет таких проблем, как может в нескольких других городах. Туда постоянно привозят гуманитарную помощь. Там все в порядке с волонтерским движением и в общем-то люди не испытывают вот этих неудобств, естественно с учетом того, что они живут в практически прифронтовом городе.

    Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе поддержала начало так называемого «хлебного» перемирия, то есть соблюдение режима тишины на время уборки урожая.

    — Действительно, есть такая договоренность. Причем эту договоренность уже подтвердили как официальные источники, так и представители так называемой ДНР. И в общем-то, конечно, это в первую очередь касается южного направления, поскольку это сельскохозяйственная зона, более развитая, чем северная в Донецкой области. Люди верят, люди живут с этим, но естественно не исключают риски, потому что даже при условиях прекращения огня, очень много заминированных территорий, очень много неразорвавшихся боеприпасов находятся на этих полях. То есть в общем-то, думаю, что все-таки уборочная будет проходить, но с опаской и проблемами.

    Есть ли какая-то информация от официальных источников, что вообще происходит с сельским хозяйством там, на месте? Есть что собирать?

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    — Да, есть такая информация. Отчитывается ОГА постоянно об этом. Безусловно, посевная была не такая активная, как была в мирные годы. В первую очередь высаживают, как всегда, пшеницу и подсолнечник, но если сравнивать с периодами довоенными, наверное около половины посевных площадей задействовано. Естественно это те, которые все-таки находятся в отдалении от линии соприкосновения, в нескольких километрах от неё.

    Сколько продлилось самое долгое перемирие?

    — Наибольшее длилось около недели. Но в общем-то полного перемирия не было никогда. Все равно даже при условиях договоренности были какие-то провокации, и в общем-то день, два, три — это обычное время, сколько длится перемирие.

    Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

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