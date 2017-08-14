Умиротворение Донбасса: почему оно не получается и что для этого нужно

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

Главная проблема внешней и внутренней политики Украины – гражданская война с непризнанными республиками – ДНР и ЛНР. Вот уже более трех лет Украина пытается военным путем принудить самопровозглашенные государственные образования вернуться в лоно родного государства.

А еще более двух лет существуют Минские соглашения, предполагающие мирный путь урегулирования конфликта, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ни войной, ни миром конфликт не решается.

С другой стороны, одна из главных проблем внешней политики РФ – та же самая. Запад обвиняет Россию в поддержке ДНР и ЛНР, вводит санкции, ограничивает сотрудничество, угрожает.

Хотя очевидно, что территория, на которой решается этот конфликт – Украина. Но так удобнее (Западу) - обвиняя РФ, тем самым снимать с себя неумение, нежелание или невозможность влиять в этом вопросе на украинское руководство.

Хотя на самом деле, как мне представляется, вопрос мирного урегулирования украинского конфликта намного сложнее и объемнее.

Война, как политика

За три года украинского конфликта в самой Украине произошли существенные изменения.

Во-первых, что очевидно, ДНР и ЛНР в СМИ, в украинской политике, да и в основной части общества воспринимаются, как преступные образования, с которыми не может быть переговоров. Украинская политическая элита не способна, не желает и без определенных (при том существенных!) перемен не пойдет на переговоры с руководителями ДНР и ЛНР.

Невозможно представить себе сидящих за одним столом, даже в одном помещении как участников переговоров – президента Украины Порошенко и лидеров непризнанных республик Захарченко и Плотницкого.

Три года назад, когда Петр Порошенко только был избран президентом, это была вероятная ситуация. А теперь нет. И Порошенко все сделал чтобы ситуация была именно такой.

Во-вторых, за три года войны, пускай и вялотекущей, Украина полностью утратила не только контроль, но и почти любые формы сотрудничества с населением непризнанных республик. Окончательно добила идею восстановления целостности государства транспортная блокада Донбасса, объявленная руководством Украины и поддержанная ее элитами в начале нынешнего года. А так же и другие виды блокад – энергетическая, продуктовая и проч.

В-третьих, в самих непризнанных республиках постепенно в течение этих трех лет сформировались свои элиты, свои экономические и политические связи с соседями в РФ и на той же Украине. При чем на Украине – полулегальные. Три года самостоятельного плавания не прошли бесследно и сформировали пусть и не полноценное, но достаточно самостоятельное управление ДНР и ЛНР. И они существуют в этой новой парадигме – со своим госаппаратом, коммунальными службами, армией и структурами, обеспечивающими безопасность и сбор налогов.

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В четвертых, зададимся вопросом, а нужен ли нынешней Украине Донбасс? Вернее, в каком качестве он нужен?

Как территория, которую надо восстанавливать (если Донбасс войдет в состав Украины), вряд ли. Потому что у государства Украины нет средств на содержание собственных граждан. 7 миллионов 700 тысяч семей на Украине при нынешнем состоянии дел нуждаются в государственных дотациях, то есть не могут оплачивать услуги ЖКХ. А это примерно половина страны. И средств на такие объемные дотации у государства нет.

Откуда ж возьмутся средства на восстановление разрушенного за три года войной? В свое время бывший премьер Арсений Яценюк называл сумму необходимую для восстановления Донбасса – 100 млрд долларов. Пускай, эта сумма завышена втрое. Но и тридцать взять негде.

Кроме того, восстановление Донбасса в составе Украины сразу усилит оппозиционные к нынешней власти настроения – потому что в страну вольется протестный по отношению к режиму Порошенко электорат. Поэтому, по большому счету, нынешнему президенту и его администрации, его окружению протестный Донбасс не нужен.

С другой стороны, если Донбасс сегодня и нужен Украине, то только, как это не странно звучит, именно в качестве мятежной территории. Потому что президент Порошенко его администрация, внешнеполитическое и оборонное ведомства, что называется "заточены" под борьбу с Донбассом. Вся политика Порошенко во внешнем мире – это политика государства, воющего за свой суверенитет и целостность с мятежниками. В этой политической парадигме, созревшей на Украине за три года конфликта, все стали себя чувствовать вполне комфортно, с этим сжились политические структуры, это стало даже сутью внутренней политики – списывать на Донбасс все политические и экономические огрехи правительства, несовершенство реформ, коррупцию и проч.

Ну, и бизнес стал развиваться соответствующий – оборонно-мобилизационный.

Иными словами, для режима Порошенко, именно эта ситуация – постоянно существующего в стране военного конфликта без реальной перспективы вернуть Донбасс на Украину, — стала наиболее выгодна, потому что она приносит свои дивиденды и вполне ощутимые выгоды – финансовую и политическую поддержку США и ЕС.

Три в одном

По сути, есть три варианта решения гражданского конфликта на Украине.

– оставить все как есть, то есть гражданский конфликт в таком замороженном состоянии, какой он есть сейчас (что вполне устраивает режим Порошенко и отчасти нынешние элиты Донбасса);

— отпустить Донбасс в самостоятельное политическое и экономическое плавание (на что никогда не будет согласна, во всяком случае, официально ни одна политическая сила на Украине, потому что это может разрушить вообще все государство);

— и, наконец, возвратить Донбасс в состав Украины, но в качестве автономного образования с целым набором политических и экономических инструментов, с чем категорически не согласен Порошенко.

Очевидно, что "замороженность" украинского конфликта все-таки не может быть вечной. Хотя бы потому, что непризнанные республики оказываются ограниченными в экономических и внешнеполитических связях. Рано или поздно вопрос интеграции Донбасса в Украину встанет.

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Да и Запад не собирается отступать от выработанных Минских соглашений. На Западе будут все настойчивее говорить о необходимости восстановления государственности по одной важной для него причине.

Наличие непризнанных территорий и сам тлеющий военный конфликт стали питательной средой для различных радикалов. А "серая зона" между Украиной и Донбассом стала зоной, чрез которую поступают в обе стороны границы контрабанда, оружие, где развивается торговля людьми, где сформировалась преступная среда.

Конечно, наиболее опасны в этом смысле радикальные силы – различные непризнанные никем, но вооруженные и вполне самостоятельные отряды боевиков. И все это в центре Европы и так испытывающей давление со стороны радикальных исламских террористов…

Кроме того, значительная часть внутриукраинской оппозиции в своей борьбе за власть делает своим флагом восстановление Донбасса в составе Украины. А значит рано или поздно ситуация с интеграцией Донбасса в Украину перейдет из области лозунгов и фантазий в реальное дело.

Поэтому, на самом деле, трех вариантов нет. А есть один – восстановление Донбасса в составе Украины. Вопрос, когда и как.

Очевидно, что при нынешнем президенте и нынешней администрации это почти невозможно. Порошенко сам стал символом борьбы, символом гражданского конфликта. Да и не захотел, а скорее всего и не смог реализовать ни одного пункта политической части Минских соглашений.

Поэтому для дальнейшей интеграции Донбасса должны произойти определенные политические изменения в мире.

Что на самом деле нужно для интеграции Донбасса

Понятно, что ситуация вряд ли будет как-то меняться до президентских выборов в России. Без России решать проблемы Украины и Донбасса никто не будет – ни в России, ни на Западе, ни в США. А поэтому до президентских выборов в РФ, как полагают осведомленные в российских политических делах источники РИА Новости, в ситуации с Донбассом ничего меняться не будет.

После президентских выборов, как утверждают наши источники, вполне возможна выработка дальнейших шагов по реализации Минских соглашений. При условии, конечно, что их реализацией будет заниматься нынешняя внешнеполитическая команда РФ.

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Однако, дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений после весны 2018 года (президентских выборов в РФ) обязательно должны сопровождаться встречными шагами Запада (на которые сейчас в силу ряда причин он не идет) – постепенное ослабление санкций и их отмену. Но не только.

Немаловажный момент – смена режима на Украине. Президентские выборы на Украине по Конституции страны должны состояться через год после российских, то есть в мае 2019 года. Либо, если Запад захочет все же ускорить процесс интеграции Донбасса, это произойдет раньше – в середине или в конце 2018 года. В том, что США и ЕС могут решить этот вопрос, поставив Порошенко перед необходимостью досрочных выборов, ни у кого сомнений нет.

Но обязательным условием перехода к мирному и интеграционному решению донбасского конфликта является смена президента. Кто это будет – Тимошенко или кто-то другой, пока непонятно. Но у нового президента будет карт-бланш на решение этой проблемы. И не будет груза ответственности за раскрутку конфликта, которые есть у Порошенко.

И еще одно важное обстоятельство. Западные государства вместе с Россией могли бы предложить Украине (под своим контролем) финансовую помощь в виде инвестиций и невозвратных кредитов для восстановления разрушенного войной народно-хозяйственного комплекса.

Но это можно сделать только при условии официального признания всеми сторонами конфликта военных действий на Донбассе именно внутренней гражданской войной Украины с непризнанными республиками.

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