Хроника 21 августа: встреча Волкера и Суркова в Минске, великое солнечное затмение

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 21 августа, в Минске прошла встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и советника президента РФ Владислава Суркова, США отправили в Украину первую партию антрацитового угля, а Московская биржа прекратила торги гривной. Помимо этого вчера жители США могли наблюдать "Великое солнечное затмение". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Встреча Волкера и Суркова в Минске

В понедельник состоялись переговоры советника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Встреча проводилась в закрытом режиме — без присутствия СМИ. По итогам переговоров Сурков сообщил, что стороны договорились о продолжении совместной работы, обозначили темы для следующей встречи, а также согласились с тем, что мирный процесс — и на политическом треке, и в сфере безопасности — может и должен идти быстрее.

США отправили в Украину первую партию антрацитового угля

Американская горнодобывающая компания XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США) отправила в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 000 тонн. Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией "Центрэнерго" и американской компанией "XCoal Energy and Resources", как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита Президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон.

В Украине введут налог на секонд-хенд

Жителей Украины в скором времени обяжут платить налоги с продажи поношенных вещей. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины. Как отметили в ведомстве, налог будет введен на вещи, сданные в комиссионные магазины. Кроме того, он также будет распространяться на бывшую в употреблении бытовую технику. Напомним, поступления в бюджет от работы Государственной фискальной службы с начала года выросли на 28%.

В Минюсте прокомментировали миллионные премии сотрудников

В Министерстве юстиции Украины заявили, что информация о выплате миллионных премий сотрудникам ведомства подана некорректно. Об этом заявила и.о. государственного секретаря Минюста Елена Косолапова. Напомним, ряд высокопоставленных чиновников Министерства юстиции в мае-июне 2017 года получили зарплаты (включая вознаграждения), размер которых значительно превысил миллион гривен. Документ у себя в Facebook опубликовал Михаил Шнайдер.

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Московская биржа прекратила торги гривной

С 21 августа на Московской бирже приостановлены торги валютной парой украинская гривна — рубль, сообщается на сайте биржи. Прекращение торгов объясняется отсутствием интереса у участников. "С 21 августа на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги парой украинская гривна – российский рубль", — говорится в сообщении.

РФ погасила последний внешний долг СССР

Российская Федерация погасила внешний долг перед Боснией и Герцеговиной, ставший последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством-кредитором. В сообщении Минфина РФ отмечается, что задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме 125,2 миллиона долларов США урегулирована соглашением между правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины.

Назначен новый посол России в США

Анатолий Антонов назначен послом России в США, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Послом РФ в США с 2008 года работал Сергей Кисляк. Его на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком.

США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в РФ

США с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура будет возобновлена только в Москве, сообщили в посольстве Соединенных Штатов в РФ. Заявление сделано американской стороной в связи с ранее озвученными мерами РФ по сокращению численности сотрудников американской дипмиссии в РФ.

Масштабный пожар в центре Ростова-на-Дону

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. Возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества после пожара в Ростове-на-Дону (Россия), сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Великое солнечное затмение" в США

Соединенные Штаты Америки — единственная страна, в которой накануне можно было наблюдать полное солнечное затмение, которое наблюдалось в 14 штатах. Последний раз подобное происходило на обоих побережьях страны 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.

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Разрушительное землетрясение в Италии

В результате землетрясения на острове Искья в Тирренском море погибли два человека, 25 человек ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. Наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

Именно 21 августа 1841 года Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. В 1911 году в этот день из Лувра был похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный позднее похититель по имени Винченцо Перуджия объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном I шедевр. В 1981 году 21 августа ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле, а в 1993 году — по неизвестной причине был потерян космический корабль Mars Observer.