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    Политика

    Повестку дня встречи Суркова и Волкера писали в Вашингтоне - эксперт

    Тема:

    Минск. Встреча Волкер-Сурков (20)

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    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" отметил, что впервые за столом переговоров по Донбассу оказались не "свадебные генералы", а люди, способные влиять на ход конфликта.
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    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
    Владислав Сурков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В понедельник состоялись переговоры советника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Встреча проводилась в закрытом режиме — без присутствия СМИ. По итогам переговоров Сурков сообщил, что стороны договорились о продолжении совместной работы, обозначили темы для следующей встречи, а также согласились с тем, что мирный процесс — и на политическом треке, и в сфере безопасности — может и должен идти быстрее.

    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    @ChristopherJM
    Волкер от Суркова может получить объективные данные о Донбассе - эксперт

    Насколько успешно прошли переговоры, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

    "Это первый разговор между людьми, которые не являются "свадебными генералами", это уже не встреча, так сказать, Плотницкого, Захарченко и Ирины Геращенко. Это уже встреча людей, которые отвечают за теневые и реальные схемы развертывания или затухания конфликта на Донбассу. Мы знаем, что Сурков отвечает за эти процессы в администрации Владимира Путина, Волкер назначен и является довольно жестким переговорщиком в администрации Дональда Трампа. Также, по мнению многих экспертных обозревателей, существует четкая уверенность, что повестка дня этой встречи формировалась именно в Вашингтоне, и темы обнародовал как раз Курт Волкер", — подчеркнул Павловский.

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