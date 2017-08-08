Корнейчук: Трамп и Путин приступили к перезапуску "Минска"

РИА Новости Украина

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намерен посетить Москву, чтобы увидеться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, утверждает российская сторона.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это подтвердил и сам Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Маниле. "Напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию Волкер", — сказал Лавров.

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Тиллерсон подтвердил, что контакт запланирован и состоится в самое ближайшее время.

"Нам будет интересно, какое представление о нынешнем положении дел составил американский специальный представитель", — отметил российский министр.

О том, что может значить визит Волкера в Москву, высказался у себя в Facebook политэксперт Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин наконец приступили к формализации конкретных шагов по "перезапуску" Минска.

"Итак, после встречи с Тиллерсоном, Лавров заявил, что в ближайшее время в Москву приедет спецпосланник Госдепа в Украине Волкер. Для встречи с помощником Путина Сурковым, который курирует Минские соглашения и ЛДНР (политическое направление). Что это значит? Трамп и Путин наконец-то приступили к формализации конкретных шагов по "перезапуску" "Минска" на "нормандской встрече". Где будет прописано, какие именно обязательства берут на себя США (Украина) и Россия (ЛДНР)", — пишет Корнейчук.

Политэксперт не исключает, что окончательный документ, всеми согласованный, уже торжественно утвердит "нормандская четверка" в ближайший месяц-два.

"И окончательный документ, всеми согласованный, уже торжественно утвердит "нормандская четверка" в ближайший месяц-два. Процесс активно продвигается. И все больше шансов на прекращение войны. Как бы этому не противились определенные силы и в США, и в России, и в Украине…", — подытожил Корнейчук.