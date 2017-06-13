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    Политика

    Президент Германии Штайнмайер собирается в Украину

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    Как сообщил посол Украины в ФРГ, "с внешнеполитическим советником Федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину".
    Франк-Вальтер Штайнмайер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирается посетить Украину, сообщил посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник в Twitter.

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    "С внешнеполитическим советником Федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину", — сообщил Мельник.

    Напомним, 22 марта Штайнмайер официально вступил в должность президента Германии, он принес присягу на верность немецкому народу перед депутатами Бундестага и Бундесрата.

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