Президент Германии Штайнмайер собирается в Украину

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирается посетить Украину, сообщил посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник в Twitter.

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"С внешнеполитическим советником Федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину", — сообщил Мельник.

Напомним, 22 марта Штайнмайер официально вступил в должность президента Германии, он принес присягу на верность немецкому народу перед депутатами Бундестага и Бундесрата.