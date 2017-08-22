Появилась надежда по "Минску". Погребинский о переговорах Волкер-Сурков

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Минске завершилась первая встреча спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Переговоры прошли в закрытом для СМИ режиме.

Позже Сурков назвал встречу полезной и конструктивной, отметив, что приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась.

Перспективы встречи в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Якою була тональність перемовин? Наскільки вони вагомі?

– Про них домовлялися Тіллерсон і Лавров, так що, я думаю, що це важливий рівень, з якого приймаються рішення стосовно статусу цих переговорів.

Я так зрозумів, що вони сподівалися, що на цих перемовинах можуть бути досягнуті певні попередні домовленості про те, як вивести з глухого куту мінський процес і взагалі процес вирішення проблеми кризи на сході України.

Певну надію висловлюють багато експертів, з якими я розмовляв, тобто що будуть якісь нехай не дуже вагомі, але символічно важливі попередні рішення — все одно зрозуміло, що ці люди не приймають остаточних рішень, вони готують рішення для керівництва держав — але напрямки більш-менш зрозумілі.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время встречи на полях АСЕАН в Маниле

Для того, щоби вивести ситуацію з глухого кута, по-перше, треба якось домовитися, щоб припинилися взаємні обстріли. Є певні ідеї, як це можна зробити, це буде обговорюватися. Потім треба забезпечити якийсь ефективний контроль над розведенням. Це перші кроки, про які можна було би тут домовитися.

"Інтерфакс" повідомляє, що зустріч мала ознайомчий характер. Чому тоді вона проходила за закритими дверима?

– Я думаю, що перша зустріч просто не могла проходити інакше. Тим більше, що сам Волкер досить несподівано для людини, яка має таку місію, наговорив багато-багато чого в інтерв'ю. Це несподівано для спецпредставника, який має делікатну місію.

І в тих інтерв'ю, які ми читали всі, він продемонстрував не повну адекватність стосовно оцінки ситуації на сході України. І не дивно, тому що він спілкувався виключно з однією стороною. І навіть в одному з інтерв'ю на питання: а ви б поїхали у ДНР-ЛНР – відповів: як можна поїхати, це небезпечно, ОБСЄ там навіть не їздить…

Він навіть не знає, що там десятки людей кожного дня працюють на тому боці, представників ОБСЄ, в тому числі і американців. Не знаю, не все є зрозуміло. Зараз мені видається, що Сурков буде мати таку можливість і спробує скоригувати позицію, а Волкер буде пробувати переконати Суркова, що можна піти на певні поступки з боку Росії, і це буде сприйнято американською стороною як привід пом'якшення стосунків між державами.

Є інша думка, що Сурков поки просто приглядається до Волкера, який відомий своєю жорсткою критикою Росії, а також тим, що є прихильником надання Україні летальної зброї.

– Я згоден, звичайно, це ж перша зустріч. Вони будуть приглядатися один до одного. І наскільки можна за кар'єрою цих людей судити, що вони дуже розумні й багато чого розуміють і в політиці, і загалом.

Думаю, вони спробують знайти певні точки, де можна сподіватися, що є надія пошуку компромісу.

На думку самого Курта Волкера, до президентських виборів у Росії є можливості зрушити "Мінськ" з мертвої точки. А на вашу думку?

– Я щоразу, коли йдеться про надії, кожного разу висловлюю сподівання на краще. Можливо, я і зараз буду помилятися в своїх надіях, але я погоджуюсь з такою позицією.

Мені видається, що в тому зацікавлені обидві сторони. Власне, сам Волкер просто хоче продемонструвати свою успішність. До тих пір він був надзвичайно успішним дипломатом. І дуже в багатьох напрямках дипломатії. Сурков також зацікавлений, і з іншого боку, Путін мав би бути зацікавлений в тому, що він продемонструє перед виборами Путіна (всі ж розуміють, чим вони закінчаться), що він і в цьому питанні просувається шляхом пошуку мирного рішення.

Я сподіваюсь, що певна надія є. Невелика, але є. Я дуже на це сподіваюсь.

Після зустрічі з помічником президента Росії в Мінську, спецпредставник Держдепу повернеться в Україну і разом з міністром оборони США Джеймсом Меттісом візьме участь у святкуванні Дня Незалежності. Чи варто шукати тут підтекст?

– Я думаю, можна шукати підтекст. Мені видається, він дуже простий і полягає в тому, що високі особи з США демонструють очевидну для всіх підтримку України в конфлікті з РФ.

І я думаю, що в тому є певний сигнал, звичайно, і для Москви. Хоча насправді, Москва і так це все добре знає, але буде військовий оркестр американський, міністр оборони, спецпредставник, вони будуть присутні разом з президентом Порошенко, і це буде ще одна лінія на підтримку саме президента України.

Вони демонструють, що він для них залишається легітимним і основним переговорником з будь-яких питань. Я думаю, вони там будуть говорити про можливість постачання зброї для України, і це буде також сигнал не лише для Москви, але і для українських еліт, які зараз — мені видається — вийшли на тропу війни з президентом Порошенко дуже широким загалом, в тому числі ті, хто підтримував Майдан, хто був нейтральний, хто був проти — всі вони зараз дуже критично ставляться до презентанта і його дій.

Ми бачимо за рейтингами – дуже низькими, до речі, у всіх українських політиків, включно з президентом. А американці демонструють: от ми підтримуємо Порошенко. Бачите, Трамп надіслав сюди міністра оборони, і це демонстрація того, що ми і сьогодні, як вчора, підтримуємо українську владу в особі президента.

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