Масштабные учения "Си Бриз-2017" в Одессе пока малозаметны – спецкор

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В понедельник, 10 июля, в Одессе стартовали международные военные учения "Си Бриз-2017".

В общем, учения проведут на территории двух областей — Одесской и Николаевской. В них задействованы 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира и три тысячи человек.

При этом с украинской стороны в мероприятиях, кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.

Как прошел первый день "Си Бриз-2017", сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Как проходила церемония открытия международных учений "Си Бриз-2017"?

— Церемония открытия, как всегда, была довольно торжественной, и довольно праздничной. Она состоялась с участием руководства города и области, присутствовал губернатор Максим Степанов, а также представители штаба учений — как украинской стороны, так и со стороны американских военных. Было отмечено, что это десятые, юбилейные учения, и они с каждым годом все наращивают свой масштаб, в этом году около двадцати стран будут принимать участие в этих учениях и более 3000 военнослужащих, среди которых только 800 человек — это американские морпехи, которые прибыли на двух масштабных кораблях, вооруженные ракетами. То есть давно не было в Одесском порту таких важных гостей, но вот сегодня они уже здесь, они будут участвовать, показывать свою боевую мощь и принимать участие в тех маневрах, в которых будут задействованы все участники "Си Бриз".

pushkinska.net В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения "Си Бриз-2017"

Какие заявления были сделаны во время открытия?

— Заявления были интересными, особенно в свете того, что общепризнанным фактом является угроза со стороны РФ в Черноморском бассейне, и тот факт, что на этих учениях два огромных американских военных корабля зашли на эту территорию, будет важным месседжем для России, что Украина здесь не одна, и в течение этих учений будут отрабатывать именно подобные моменты, то есть при возможной угрозе со стороны РФ.

Какие судна зашли уже в порт Одессы?

— Есть довольно масштабные корабли. Первыми в Одесский порт зашли представители румынских ВМС, они были не сильно внушительными, не сильно отличались даже от украинских кораблей, но вслед за ними зашли сразу три турецких судна, среди них подводная лодка и большой десантный корабль, что также является изюминкой, подводная лодка не заходила в Одесский залив на протяжении где-то десяти лет. И она, кстати, будет одной из главных в морских учениях, она будет целью, врагом для всех, которую разные флоты мира будут искать.

Она называется "Батерай", это довольно интересная подлодка, её можно было увидеть при заходе в порт, но сейчас она стоит немножечко скрыто от посторонних глаз, не все могут её увидеть. Но я думаю, еще будет такая возможность. Также сегодня прибыли два американских судна, они также очень внушительны, довольно много техники находится на борту.

pushkinska.net В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения "Си Бриз-2017"

Как в целом местные жители относятся к этим учениям?

— Местные жители не высказывают такого массового протеста, как было еще несколько лет назад, были опасения, что как это американские военные находятся на нашей территории, но сейчас уже все привыкли, что это учения, которые действительно на благо. И на самом деле, в Одессе не так уж видно, те, кто не знают, может и не узнают, что проходят такие масштабные учения в нашем регионе. Нет массового перемещения военной техники, или иностранных военных. Есть моряки, которые ходят в центре города, прогуливаются, тоже придает такой антураж, но они могут встречаться и в обычное время. То есть на отдыхающих, на жизни города, это не сильно отразится.

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Докладніше про проведення цих навчань в ефірі "ГС" повідомив начальник прес-центру — прес-секретар командування ВМС ЗСУ Олег Чубук.

В цьому році навчання відзначають своєрідний ювілей — 20-річчя з перших навчань в 1997 році, і також ці навчання є 15-ми за рахунком. Чи будуть якісь відмінності в їх проведені у зв'язку з цим?

— Відмінність цього року полягає в тому, що воно одне з найбільш масштабних за кількістю, за складом учасників навчання, мається на увазі, корабельним складом, це понад 30 одиниць кораблів, суден та катерів, це близько 30 літальних апаратів…

Навчання будуть проводитися в режимі freeplay. Мабуть, на цих навчаннях відмінність буде полягати в тому, що буде частіше якісь ввідні…треба розуміти, що буде штаб керівництва, буде керівництво навчання і штаб навчання, так от керівництво навчання буде давати ввідні штабу, і штаб буде відпрацьовувати дії багатонаціонального штабу з ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО.

pushkinska.net В Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения "Си Бриз-2017"

Тобто це режим "вільної гри", це незаплановані якісь, невідомі складові тим, хто бере участь в навчаннях?

— Так.

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Які взагалі заходи заплановані на цей період?

— Навчання будуть тривати майже два тижні, на землі, як кажуть, в повітрі і на морі та під водою. Тому три компоненти існують. До речі, ми проводимо медіа-дні щодо всіх цих компонентів. Скажімо, такими основними завданнями навчання стануть проведення протичовнової операції, це на прес-конференції сказали, що пошук човна, це буде одне з найголовніших завдань. Потім проведення навчань з протиповітряної оборони, протикорабельної, дії силового вивільнення захопленого раніше судна, також планується проведення десантної та річкової операцій, навчання з пошуку та рятування, підводні роботи з розмінування. Із цікавого те, що географія все більше розширюється, тобто і на річках, і на Дунаї будуть проводитися заходи певні.

Ранее специальный корреспондент "ГС" из Одессы Александр Полуев сообщил, что на первой неделе учений пройдет боевое слаживание различных подразделений, а на следующей неделе пройдут мероприятия сухопутной фазы.