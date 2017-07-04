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    На учениях "Запад" будут отрабатывать операцию против НАТО - Кальюлайд

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    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уверена, что "с большой вероятностью на учениях "Запад" будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО".
    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    arvamus.postimees.ee/Peeter Langovits

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. В ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября, будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Военные учения на полигоне в Харьковской области

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва проинформирует западных партнеров об учениях "Запад-2017" как по дипломатическим каналам, так и через средства массовой информации, мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты. По его словам, плановые стратегические учения "Запад" проводятся раз в два года по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер.

    "Мы и наши союзники должны быть одновременно спокойными и бдительными. С большой вероятностью на учениях "Запад" будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО, и, очевидно, мы также увидим различные информационные операции, целью которых является попытка посеять замешательство и недоверие", — сказала Кальюлайд после прошедшего в понедельник заседания Совета государственной обороны.

    Совет государственной обороны является консультативным органом при президенте Эстонии и собирается по мере необходимости. В его состав входят спикер парламента, премьер-министр, председатели парламентских комиссий по государственной обороне и иностранным делам, министры иностранных дел, обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, экономики и коммуникаций, министр предпринимательства и информационных технологий, командующий Силами обороны.

    Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года из-за ситуации в Украине.

    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". 

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