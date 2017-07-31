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    Учения НАТО в Грузии: военные разыграют сценарий нестабильности - эксперт

    (обновлено: )13
    Военный эксперт Игорь Левченко в эфире "ГС" пояснил, что учения с большим привлечением военных и техники обычно проходят в логике операций по поддержанию мира.
    Учения НАТО в Грузии. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Три тысячи военнослужащих и 500 единиц бронетехники — в Грузии начались военные учения "Достойный партнер-2017". Участие в них принимают представители США, Великобритании, Турции, Словении, Армении и Украины. Маневры начались уже в это воскресенье на авиабазе "Вазиани" около Тбилиси. Продолжатся учения до 12 августа. Как ожидается, в понедельник их посетит во время своего визита в Грузию вице-президент США Майк Пенс.

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    Какова основная цель учений, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

    "Эти учения проводятся в больших масштабах – больше войск, техники. И сценарий этих учений более приспособлен к той ситуации, которая на это время сложилась в черноморском регионе. Основные задания – это отработка определенных элементов. Учения проводятся в логике миротворческих операций, операций по поддержанию мира, т.е., как правило, сценарий включает в себя возникновение нестабильности в определенном регионе, привлечение многонациональных сил к стабилизации ситуации и восстановление мира", — пояснил эксперт.

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