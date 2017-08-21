Сразу три командующих США прибыли на учения в Южной Корее

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Сразу три командующих США прибыли на американо-южнокорейские военные учения Ulchi Freedom Guardian (UFG), которые начались в понедельник в Южной Корее, передает в понедельник из Сеула информационное агентство Ренхап.

По данным агентства, за учениями наблюдают глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис, глава Стратегического командования ВВС Джон Хайтен и директор центра ПРО Сэмюэл Гривз.

В нынешних учениях принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысяч американских, в том числе три тысячи переброшены в Южную Корею из-за рубежа.

Наблюдают на происходящим также военные представители Австралии, Великобритании, Дании, Канады, Колумбии, Нидерландов, Новой Зеландии, то есть из стран-участниц так называемого "Командования ООН", которое действует бессрочно без какого-либо разрешения на это со стороны Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея условились воздействовать на КНДР переброской на учения американских стратегических вооружений — атомных подводных лодок или авианосцев, однако агентство сообщает, что пока не поступало данных об их размещении.

По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".

Агентство со ссылкой на военных также отмечает, что учения продлятся до 31 августа и будут сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. Как сообщали ранее корейские и японские СМИ, этот секретный план предусматривает "ограниченную" войну в ответ на опережающий удар со стороны КНДР.

Со своей стороны Северная Корея предупредила, что учения Ulchi Freedom Guardian могут иметь "гибельные последствия". В июле эта страна дважды провела испытания, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет и пригрозила продемонстрировать свои возможности пуском таких ракет в сторону острова Гуам. Там у США размещены две военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности.

Формально США и Северная Корея находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Попытки КНДР добиться от Соединенных Штатов подписания договора о мире до сих пор не принесли результатов. В Южной Корее постоянно размещены на ротационной основе свыше 28 тысяч американских солдат под предлогом защиты от северокорейской военной угрозы.