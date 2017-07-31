Совет нацбезопасности Южной Кореи решился на "временную меру" из-за КНДР

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил рекомендации Совета национальной безопасности страны пойти на дальнейшее размещение американской противоракетной системы THAAD в качестве "временной меры", передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.

"Рекомендации уже представлены президенту Мун Чжэ Ину, в СНБ принято решение об этой мере как о временном размещении", — приводит агентство слова министра обороны Сон Ён Му.

Глава оборонного ведомства отвечал на вопрос в парламенте о том, были ли направлены рекомендации по размещению системы THAAD главе государства.

Как сообщалось ранее, Южная Корея начала консультации с США по возобновлению поставок компонентов американской противоракетной системы THAAD.

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Президент Мун Чжэ Ин после прихода к власти в мае этого года заявлял о необходимости приостановить дальнейшее размещение THAAD и провести тщательное расследование всех обстоятельств принятия решения о таком размещении предыдущей администрацией страны. Однако после нового испытания баллистической ракеты в КНДР в конце прошлой недели, как отмечало агентство Рёнхап, Мун Чжэ Ин распорядился возобновить дополнительные поставки системы THAAD.

Ранее в Южной Корее в уезде Сонджу в 300 километрах к юго-востоку от Сеула были размещены две пусковые установки для ракет-перехватчиков, осталось еще четыре.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.

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Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.