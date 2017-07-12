США провели успешные испытания систем ПРО THAAD

"Я испытываю огромную гордость за правительство и команду подрядчика, которые руководили этими испытаниями сегодня. Эти испытания также продемонстрировали потенциал систем THAAD и их способность перехватывать и уничтожать угрозы в виде баллистических ракет", — цитирует телеканал Fox News слова главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса.

По словам Гривса, данные системы ПРО будут защищать страну "от реальной и растущей угрозы".

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Ранее Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Заместитель представителя России при ООН Владимир Сафронков ранее заявил, что Россия призывает страны к немедленной отмене размещения комплекса THAAD в регионе.