наверх
12.07.201705:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    США провели успешные испытания систем ПРО THAAD

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (441)

    11
    США провели успешные испытания системы ПРО THAAD против баллистических ракет средней дальности. Размещенная на Аляске система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.
    Канал AiirSource Military на Youtube

    "Я испытываю огромную гордость за правительство и команду подрядчика, которые руководили этими испытаниями сегодня. Эти испытания также продемонстрировали потенциал систем THAAD и их способность перехватывать и уничтожать угрозы в виде баллистических ракет", — цитирует телеканал Fox News слова главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса.

    По словам Гривса, данные системы ПРО будут защищать страну "от реальной и растущей угрозы".

    Смотрите также: Минобороны РФ показало удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии

    Ранее Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни.

    В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

    По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Заместитель представителя России при ООН Владимир Сафронков ранее заявил, что Россия призывает страны к немедленной отмене размещения комплекса THAAD в регионе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа