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    В мире

    КНДР пригрозила США "решительными действиями"

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    Запуск баллистической ракеты КНДР (56)

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    Как сообщает северокорейское министерство иностранных дел, если США продолжат оказывать на КНДР военное давление и усилят санкции, она "ответит решительными и справедливыми действиями".
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Северная Корея пригрозила США "решительными действиями" в случае, если против нее будут приняты новые санкции, сообщило агентство Киодо.

    В заявлении внешнеполитического ведомства КНДР говорится, что если США продолжат оказывать на Северную Корею военное давление и усилят санкции, она "ответит решительными и справедливыми действиями". Агентство Киодо считает, что в этом содержится скрытая угроза и намек на проведение дальнейших военных провокаций.

    Учебные ракетные стрельбы США и Южной Кореи. Видео
    Facebook CNN
    Ракетные стрельбы США и Южной Кореи в ответ на действия КНДР

    Ранее Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.

    Затем КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

    Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. 

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    В воскресенье Япония и США провели совместные учения авиации в связи с очередным пуском ракеты КНДР. В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии. Американские самолеты продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились ВВС Южной Кореи.

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