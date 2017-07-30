КНДР пригрозила США "решительными действиями"

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Северная Корея пригрозила США "решительными действиями" в случае, если против нее будут приняты новые санкции, сообщило агентство Киодо.

В заявлении внешнеполитического ведомства КНДР говорится, что если США продолжат оказывать на Северную Корею военное давление и усилят санкции, она "ответит решительными и справедливыми действиями". Агентство Киодо считает, что в этом содержится скрытая угроза и намек на проведение дальнейших военных провокаций.

Ранее Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.

Затем КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

Читайте также: О чем пишут в мире: баллистическая ракета КНДР, нападение в Гамбурге

В воскресенье Япония и США провели совместные учения авиации в связи с очередным пуском ракеты КНДР. В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии. Американские самолеты продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились ВВС Южной Кореи.