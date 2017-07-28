наверх
28.07.201719:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Южная Корея подтверждает пуск ракеты в КНДР

    (обновлено: )116
    По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, Северная Корея в провинции Чагандо произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Южная Корея подтвердила, что КНДР провела в ночь на субботу очередное ракетное испытание. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

    Смотрите также: Ракетные стрельбы США и Южной Кореи в ответ на действия КНДР

    "Сегодня в 23:41 Северная Корея в провинции Чагандо произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря", — приводит агентство слова представителя комитета начальников штабов.

    Ранее о том, что КНДР, предположительно, провела очередной ракетный пуск, сообщал ряд японских СМИ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Газовая конфорка
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС