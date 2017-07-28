Южная Корея подтверждает пуск ракеты в КНДР

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Южная Корея подтвердила, что КНДР провела в ночь на субботу очередное ракетное испытание. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

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"Сегодня в 23:41 Северная Корея в провинции Чагандо произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря", — приводит агентство слова представителя комитета начальников штабов.

Ранее о том, что КНДР, предположительно, провела очередной ракетный пуск, сообщал ряд японских СМИ.