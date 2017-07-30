"Я очень разочарован". Трамп обрушился с критикой на Китай из-за КНДР

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае и отметил, что Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР.

"Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!" — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп/Twitter, 30 июля 2017

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Ранее в КНДР заявили о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.