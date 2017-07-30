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    "Я очень разочарован". Трамп обрушился с критикой на Китай из-за КНДР

    (обновлено: )79012
    По мнению американского лидера, Китай ничего не сделал для решения проблемы Северной Кореи. Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон больше не позволит этому продолжаться.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае и отметил, что Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР.

    "Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!" — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

    Дональд Трамп/Twitter, 30 июля 2017

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    Ранее в КНДР заявили о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

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