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    В мире

    В КНДР заявили о втором успешном пуске баллистической ракеты

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (452)

    (обновлено: )1710
    По данным местных СМИ, приказ о проведении испытаний был отдан лидером страны Ким Чен Ыном, который наблюдал за пуском из командного пункта.
    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило в субботу о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14".

    Отмечается, что приказ о проведении испытаний был отдан лидером страны Ким Чен Ыном, который наблюдал за пуском из командного пункта.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3 тысячи 724,9 километра.

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    Как заявляет ЦТАК, пуск МБР "Хвасон-14" не представлял угрозы безопасности для соседних государств.

    В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

    По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

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    Ранее сообщалось, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР. 

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