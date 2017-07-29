О чем пишут в мире: баллистическая ракета КНДР, нападение в Гамбурге

РИА Новости Украина

Ракетный пуск КНДР

В ночь на субботу КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" являются "строгим предупреждением США" и еще раз доказали способность страны осуществлять ракетные пуски из любой точки в различное время.

Эксперты считают, что если бы КНДР сместила траекторию, ракета могла бы "подвергнуть риску ряд крупных городов Америки", пишет газета New York Times.

Wall Street Journal отмечает, что данный пуск является свидетельством "быстрого продвижения Пхеньяна в области технологий и усиления конфронтации с Вашингтоном".

Британская газета Guardian назвала ракетный пуск КНДР "свежим вызовом президенту Дональду Трампу".

Мировое сообщество, в частности ЕС, США, Япония выступили с осуждением действий КНДР, США и Южная Корея в ответ провели учебные пуски баллистических ракет.

Нападение с ножом в ФРГ

В пятницу в немецком городе Гамбург произошло нападение с ножом, в результате чего один человек погиб, шесть получили ранения. Об этом пишут ряд западных СМИ, в том числе Welt, Zeit, Times, Telegraph.

Житель квартала, где произошло нападение, сообщил, что сначала увидел мужчину с ножом, потом он его поднял и закричал "Аллах Акбар", пишет газета Welt.

Издание Tagesspiegel пишет, что совершивший нападение в супермаркете Edeka, является выходцем из Саудовской Аравии.

В свою очередь Bild сообщает, что 26-летний Ахмад А. родился в ОАЭ, где работал стоматологом. В пятницу вечером полиция провела обыски приюта для беженцев, опросила жителей. Соседи Ахмада А. сказали, что он "был всегда очень мил и учтив". При этом, отмечает Bild, он, вероятно, принимал наркотики, после чего "кричал исламистские реплики".

Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц подчеркнул, что разгневан тем фактом, что "преступник, очевидно, тот, кто получил защиту в Германии, а затем направил свою ненависть против нас (немцев)».

Перестановки в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назначил Джона Kелли, возглавляющего министерство внутренней безопасности США, новым шефом аппарата Белого дома. Об этом пишут западные СМИ, в частности Hill, Politico, Washingtom Times.

Газета Politico считает, что за назначением Келли может последовать еще ряд перестановок, например генпрокурору США Джефу Сешнсу может быть предложен пост в министерстве внутренней безопасности США.

Келли приступит к исполнению своих обязанностей в понедельник. До этого на посту шефа аппарата Белого дома находился Ринс Прибас, который был противником назначения финансиста Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям Белого дома.

Разговоры об отставке Прибаса начались "около двух недель назад", приводит газета Washington Times слова пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

Как отмечает газета Washington Post, назначение Скарамуччи привело к отставке также бывшего пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера.

Издание New York Post пишет, что назначение Скарамуччи послужило также поводом к тому, что его жена Дидри Болл подала на развод. Болл "не являлась поклонницей Трампа" и подала на развод из-за политических амбиций Скарамуччи, пишет газета.

Кончина Чарли Гарда

Смертельно больной 11-месячный мальчик Чарли Гард скончался в пятницу в Британии, сообщила газета Daily Mail.

"Наш красивый маленький мальчик покинул нас, мы так гордимся тобой, Чарли", — приводит издание слова матери ребенка Конни.

Как отмечает газета Telegraph, мальчик скончался в хосписе по решению суда, который отклонил "последнее желание" семьи ребенка, так как они не смогли достичь соглашения с больницей Great Ormond Street Hospital.

Daily Mail пишет, что представитель больницы выразила свои "искренние соболезнования семье в этот скорбный момент".

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