Тиллерсон обвинил Россию и Китай в "растущей угрозе" со стороны КНДР

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР на Россию и Китай.

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"Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", — говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Тиллерсона в связи с очередным ракетным испытанием Пхеньяна.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые. В субботу стало известно о втором успешном ракетном испытании Северной Кореи.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

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Ранее сообщалось, что США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР.