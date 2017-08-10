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    Южная Корея созывает экстренное заседание Совбеза из-за угроз КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (480)

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    Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам.
    Флаг Южной Кореи
    flickr.com/ Jonathan Tommy

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина объявила об экстренном созыве своего совета безопасности в связи с новыми угрозами КНДР в адрес США, передает агентство Рёнхап.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    Заседание совета состоится в 15.00 (10.00 по Киеву).

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    В четверг командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего.

    Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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