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    В мире

    В Южной Кореи не подтвердили подготовку КНДР испытаний ракет с подводных лодок

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (501)

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    По словам официального представителя Министерства по делам национального объединения Республики Корея Пэк Тхэ Хёна, в настоящее время в Северной Корее нет никакой особой динамики.
    Пуски баллистических ракет КНДР
    KCNA/via Reuters

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Южнокорейские власти не подтверждают признаков подготовки КНДР к испытанию баллистической ракеты с подводной лодки (БРПЛ), как заявил в понедельник официальный представитель Министерства по делам национального объединения Республики Корея Пэк Тхэ Хён.

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    "Насколько мы знаем, в настоящее время в Северной Корее нет никакой особой динамики", — приводит агентство Рёнхап слова Пэк Тхэ Хёна с очередного брифинга в министерстве.

    Накануне на специализирующемся на вопросах вокруг КНДР американском сайте "38North" появилась информация о том, что высокий уровень активности выявлен на снимках из космоса на судоверфи в Симпхо. По мнению аналитиков сайта, речь может идти о подготовке к новому испытанию БРПЛ.

    Со своей стороны Пэк Тхэ Хён добавил, что разведки США и Южной Кореи "пристально следят за возможными новыми провокациями Северной Кореи".

    В июле КНДР испытала две баллистические ракеты, как утверждается дальнего радиуса действия, после чего СБ ООН ужесточил санкции против этой страны.

    Ранее сообщалось, что власти КНДР вызвали своих послов в крупнейших странах мира на совещание дипломатов в Пхеньян на фоне усиления международных санкций и нажима на северокорейское государство в связи с наращиванием его ядерного и ракетного потенциала.

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