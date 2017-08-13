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    Россия

    В МИД России заявили о риске силового конфликта в ситуации вокруг КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (498)

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    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация на Корейском полуострове подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила о риске вооруженного столкновения на Корейском полуострове.

    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Вероятность вооруженного столкновения между США и КНДР высока - эксперт

    "Она (ситуация на Корейском полуострове. — Прим. ред.) подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта", — цитирует Захарову "Вести.Ru".

    В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

    КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

     

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