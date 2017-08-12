Макрон призвал избегать эскалации напряженности вокруг КНДР

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации вокруг КНДР и призвал все стороны избегать эскалации напряженности, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Президент Франции отметил, что международное сообщество должно продолжать работу, чтобы "побудить Пхеньян возобновить диалог без предварительных условий".

"Президент заверил союзников и партнеров Франции в регионе в солидарности с ними в текущей период. Он также призвал всех к ответственности и к тому, чтобы избегать любой эскалации напряженности", — отмечается в коммюнике.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.