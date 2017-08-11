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    В мире

    Трамп подтвердил серьезность своих слов в отношении КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (490)

    (обновлено: )45
    Американский президент выразил надежду, что Северная Корея понимает серьезность его слов, "которые очень просто понять". Ранее он пригрозил Пхеньяну "огнём и яростью" в случае угрозы для США.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на то, что власти КНДР понимают серьезность сложившейся ситуации.

    "Я надеюсь, они полностью понимают серьезность того, что я сказал. Это те слова, которые очень просто понять", — приводит его слова агентство Рейтер.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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    На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

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