США готовы принять военные меры для решения проблемы КНДР - Трамп

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В ходе телефонных переговоров в субботу президент США Дональд Трамп заявил своему французскому коллеге Франсуа Макрону о стремлении США прекратить северокорейскую ядерную угрозу, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп заявил президенту Макрону о стремлении США прекратить северокорейскую ядерную угрозу. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер для достижения этой цели", — отмечают в пресс-службе.

Также лидеры обсудили необходимость противостояния "все более опасной ситуации, связанной с дестабилизирующими (действиями) Северной Кореи".

"Президент Трамп и президент Макрон обязались работать вместе с союзниками и партнерами для применения санкций ООН и достижения денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.