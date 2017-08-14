наверх
14.08.201705:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Власти КНДР вызвали своих послов на совещание в Пхеньян

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (501)

    83
    По информации СМИ, в настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно для проведения совещания дипломатического состава.
    КНДР - Северная Корея
    RIA News Мария Фролова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Власти КНДР вызвали своих послов в крупнейших странах мира на совещание дипломатов в Пхеньян на фоне усиления международных санкций и нажима на северокорейское государство в связи с наращиванием его ядерного и ракетного потенциала, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.

    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Вероятность вооруженного столкновения между США и КНДР высока - эксперт

    Читайте также: Европа уже в Украине: водка по 120 грн, "наливайки" не в счет

    "В настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно для проведения совещания дипломатического состава", — приводит агентство слова источника в южнокорейском правительстве.

    По данным агентства, в частности, в совещании участвуют посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред северокорейского государства при ООН Ча Сон Нам.

    Как отмечает Рёнхап, такие совещания проводятся в КНДР ежегодно.

    Северная Корея опасается угрозы со стороны США и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.

    Последний блок санкций, согласно принятой 5 августа резолюции СБ ООН, включает в себя ряд жестких мер, в том числе запрет на закупку у КНДР угля, железной руды и морепродуктов. В Пхеньяне эта мера была расценена как нарушение суверенитета страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"