МИД России: последствия силовых действий в КНДР будут катастрофичными

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Последствия возможных силовых действий в отношении КНДР будут катастрофичными не только для региона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Затронуты будут все страны региона и не только региона… Если будет применение силового сценария, и если действительно все пойдет так, как пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной",- заявила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, какими могут быть последствия удара США по КНДР.

Ранее Захарова заявила о риске вооруженного столкновения на Корейском полуострове. По ее словам, ситуация на Корейском полуострове подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.