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    США и Южная Корея ответили на испытание КНДР пусками баллистических ракет

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (449)

    (обновлено: )12001
    Американо-южнокорейские ракетные учения проведены на побережье Японского моря в ответ на пуск в КНДР в ночь на субботу предположительно межконтинентальной баллистической ракеты.
    Флаг Южной Кореи
    flickr.com/ Jonathan Tommy

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет в ответ на ночное ракетное испытание КНДР, сообщил объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

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    "В учениях были задействованы ракеты вооруженных сил Республики Корея "Хёнму-2" и баллистические ракеты класса "земля-земля"восьмой армии США ATACMS", — приводит заявление КНШ агентство Рёнхап. Всего было выпущено по две ракеты.

    Учебные ракетные стрельбы США и Южной Кореи. Видео
    Facebook CNN
    Ракетные стрельбы США и Южной Кореи в ответ на действия КНДР

    По данным военных, американо-южнокорейские ракетные учения проведены на побережье Японского моря в 5.45 по местному времени (23.45 по Киеву 28 июля) в ответ на пуск в КНДР в ночь на субботу предположительно межконтинентальной баллистической ракеты. В ходе учений, отмечает КНШ, была проверена "возможность нанесения удара по руководству противника в случае чрезвычайных обстоятельств".

    Это уже вторые по счету такие совместные учения США и Южные Кореи — первые состоялись на следующий день после пуска в КНДР предположительно МБР 4 июля.

    В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

    По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километра. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.

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    Ранее КНДР неоднократно заявляла, что имеет возможность запускать такие ракеты когда угодно и откуда угодно, и в любое время готова нанести превентивный ядерный удар по территории США.

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