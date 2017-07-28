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    Россия

    Россия отреагировала на пуск ракеты КНДР

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    В Минобороны России сообщили, что ракетный запуск КНДР был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия отслеживала ракетный пуск КНДР.

    Как сообщает Минобороны России, ракета упала в центральной части Японского моря.

    "Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17 часов 40 минут мск с ракетного полигона "Тончандон" (КНДР), отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)", — говорится в сообщении.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

    Также в Минобороны сообщили, что ракетный запуск КНДР был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

    "Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял", — говорится в сообщении министерства.

    По данным ведомства, "параметрические данные полета сопровождаемой российской Системой предупреждения о ракетном нападении баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности". 

    В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

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