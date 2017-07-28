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    Новая ракета КНДР пролетела 1000 км, достигнув высоты 3,7 тыс км

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (448)

    (обновлено: )93
    Военные Южной Коре сообщили, что ракета была выпущена из отдаленной горной провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Впервые Пхеньян провел ночное испытание баллистической ракеты.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров, передает агентство Рёнхап из Сеула со ссылкой на данные объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    По его сведениям, на этот раз была испытана более совершенная, чем при запуске 4 июля, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета.

    Северная Корея в ночь на субботу провела очередное ракетное испытание. На этот раз ракета была выпущена из отдаленной горной провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

    Японский телеканал NHK привел сведения министерства обороны Японии о том, что ракета достигла максимальной высоты в 3000 километров, и ее полет длился около 45 минут. Японские эксперты также полагают, что Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты, упавшей, предположительно, в японской исключительной экономической зоне недалеко от острова Хоккайдо.

    Ранее КНДР неоднократно заявляла, что имеет возможность запускать такие ракеты когда угодно и откуда угодно и в любое время готова нанести превентивный ядерный удар по территории США.

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