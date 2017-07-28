В Японии заявляют, что КНДР провела очередной ракетный пуск

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Северная Корея, предположительно, произвела пуск очередной ракеты, передают японские СМИ.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.

По сообщению агентства Киодо, пока неясно, какая именно ракета была испытана в КНДР.

Северная Корея занимается усиленной разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны Соединенных Штатов. Поскольку военная активность Пхеньяна вызывает в мире тревогу за режим нераспространения ядерного оружия, международное сообщество добивается от КНДР прекращения программ ядерных и ракетных вооружений.

США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.