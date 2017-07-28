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    В мире

    В Японии заявляют, что КНДР провела очередной ракетный пуск

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (446)

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    По информации японских СМИ, Северная Корея произвела пуск очередной ракеты, которая могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.
    Запуск баллистической ракеты КНДР. Архивное фото
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Северная Корея, предположительно, произвела пуск очередной ракеты, передают японские СМИ.

    Учебные ракетные стрельбы США и Южной Кореи. Видео
    Facebook CNN
    Ракетные стрельбы США и Южной Кореи в ответ на действия КНДР

    Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.

    По сообщению агентства Киодо, пока неясно, какая именно ракета была испытана в КНДР.

    Северная Корея занимается усиленной разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны Соединенных Штатов. Поскольку военная активность Пхеньяна вызывает в мире тревогу за режим нераспространения ядерного оружия, международное сообщество добивается от КНДР прекращения программ ядерных и ракетных вооружений.

    США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.

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