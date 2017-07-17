Южная Корея предлагает КНДР возобновить диалог

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Южная Корея в понедельник предложила КНДР провести на этой неделе переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии обществ Красного Креста, сообщило из Сеула информационное агентство Ренхап.

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Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста — 1 августа.

Идею возобновления диалога между двумя корейскими государствами выдвинул на днях президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.

Напомним, Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.