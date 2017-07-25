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    В мире

    КНДР готовится к новому запуску ракеты – СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (445)

    (обновлено: )17
    в Министерстве обороны США сообщили, что была зафиксирована перевозка в город Кусон оборудования, необходимого для осуществления запуска баллистической ракеты.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Северная Корея, вероятно, занимается подготовкой нового ракетного запуска, который может состояться в течение шести дней, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    По данным представителя Пентагона, была замечена перевозка в город Кусон оборудования, необходимого для осуществления запуска баллистической ракеты.

    Представитель Пентагона отметил, что, "когда происходит такая транспортировка, в течение шести дней может произойти запуск ракеты", передает телеканал. В данном случае КНДР может приурочить запуск к 27 июня, когда в стране отмечается окончание Корейской войны.

    Северная Корея занимается усиленной разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны Соединенных Штатов. Поскольку военная активность Пхеньяна вызывает в мире тревогу за режим нераспространения ядерного оружия, международное сообщество добивается от КНДР прекращения программ ядерных и ракетных вооружений.

    США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.

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