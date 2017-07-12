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    Россия

    Россия и Китай в СБ ООН не поддержат санкции США против КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (442)

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    По информации источника в дипломатических кругах, предлагаемые ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну и запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом, документ не поддержат ни Москва, ни Пекин.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Россия и КНР не поддержат в СБ ООН проект резолюции США, которая вводит новый пакет санкций против КНДР, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

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    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что США распространили среди постоянных членов Совета Безопасности – России, КНР, Великобритании и Франции — проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с предполагаемым испытанием межконтинентальной ракеты.

    "Предлагаемые ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну и запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом. Документ не поддержат ни Москва, ни Пекин", — заявил собеседник агентства.

    По его словам, Москва уже определилась с подходом по этому вопросу — она выступает против дополнительных санкционных мер.

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни представит Совету Безопасности ООН новую резолюцию с "пропорциональным ответом" Пхеньяну. США намерены усилить экономическое давление на страну. За новую резолюцию, которая ужесточит режим санкций в отношении Пхеньяна выступили и два других постоянных члена СБ ООН — Франция и Великобритания.

    Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.

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