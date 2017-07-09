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    Минобороны КНР заявило, что Китай свел к нулю военные контакты с КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (440)

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    По словам директора центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо, Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН.
    Пекин
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл – РИА Новости Украина. Народно-освободительная амия Китая в настоящее время не поддерживает никаких контактов с северокорейскими военными, заявил в интервью телеканалу Channel News Asia директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо.

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    "Нет, в настоящее время у нас ноль контактов с северокорейскими военными. В прошлом у нас было много контактов и обменов. Я думаю, что это является отражением изменений в наших отношениях по причинам всем хорошо известным. Китай в настоящее время солидарен с международным сообществом в уважении резолюций Совета Безопасности ООН", — заявил Чжоу Бо, отрывки интервью которого опубликованы на сайте телеканала.

    Он также отметил, что КНДР хочет прямых переговоров с США и Китай помогает этому диалогу.

    Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики США вместе с самолетами Южной Кореи и Японии провели полеты у границ КНДР в ответ на последние ракетные испытания Пхеньяна. Как сообщила пресс-служба ВВС Тихоокеанского командования США, два бомбардировщика B-1B Lancer вылетели в пятницу с базы "Андерсен" на острове Гуам. В десятичасовом полете их сопровождали истребители ВВС Японии и Южной Кореи.

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