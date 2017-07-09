Стратегические бомбардировщики США провели "демонстрацию силы" у границ КНДР

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Стратегические бомбардировщики США вместе с самолетами Южной Кореи и Японии провели полеты у границ КНДР в ответ на последние ракетные испытания Пхеньяна.

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Как сообщает пресс-служба ВВС Тихоокеанского командования США, два бомбардировщика B-1B Lancer вылетели в пятницу с базы "Андерсен" на острове Гуам. В десятичасовом полете их сопровождали истребители ВВС Японии и Южной Кореи.

"Миссия стала ответом на возрастающую эскалацию со стороны Северной Кореи, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты", — говорится в сообщении.

На видеокадрах, размещенных пресс-службой, видно, как один из самолетов сбрасывает учебный боеприпас.

Где именно проходил полет не уточняется, но телеканал Fox News сообщает, что он проводился рядом с демилитаризованной зоной, которая разделяет Южную Корею и КНДР.

США в августе 2016 года впервые за десять лет перебросили такие бомбардировщики на Тихий океан. Первый случай полетов B-1B Lancer у границ КНДР был зафиксирован в сентябре 2016 года.

Самолет B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести до 56 тонн ракет и бомб. Самолет был разработан для маловысотного прорыва ПВО посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, что отличает его от бомбардировщика B-52, который может нести ядерное оружие.

Центральное телевидение КНДР во вторник объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. В Пентагоне также заявили, что была испытана МБР. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.