Темы мировых СМИ: Тиллерсон о Сирии, Совбез ООН по КНДР, Майдан в Венесуэле

JUAN BARRETO / AFP

РИА Новости Украина

Тиллерсон РФ и Сирия

Многие мировые СМИ пишут о заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором он призвал Россию к сотрудничеству по Сирии.

"Администрация Трампа готова рассмотреть совместные операции с Россией по стабилизации ситуации в Сирии, включая такие аспекты как бесполетные зоны, работу наблюдателей за соблюдением перемирия и доставку гумпомощи", - пишет газета Washington Post, отмечая, что госсекретарь считает, что сотрудничество США и России по созданию деконфликтных зон в Сирии — свидетельство их способности добиваться дальнейшего прогресса.

Издание Politico называет заявление госсекретаря "необычным", авторы публикации напоминают о недавних сообщениях о том, что Тиллерсон якобы считает, что судьбу сирийского президента Башара Асада должна будет решить РФ. Hill обращает внимание, что Тиллерсон сделал это заявления за несколько дней до встречи лидеров США и России на саммите G20 в Гамбурге.

"Несмотря на то, что Трамп, как и президент Барак Обама до него, говорит, что он не заинтересован в том, чтобы играть непосредственную роль в гражданской войне в Сирии, сейчас администрация глубоко убеждена в том, что победа над "Исламским государством" невозможна пока война продолжается", — пишет Washington Post, отмечая, что Тиллерсон призвал международное сообщество устранить препятствия на пути к победе над ИГ.

В Совбезе ООН обсудили испытания КНДР

Повесткой на совещании Совбеза в среду стали произведенный КНДР четвертого июля запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом пишут многие зарубежные СМИ.

"Совбез провел экстренное совещание в среду, на котором США сказали, что представят новые санкции в отношении КНДР после пуска межконтинентальной баллистической ракеты на этой неделе", - пишет издание Wall Street Journal. Sky News пишет, что российская сторона, которую представляет Владимир Сафронков, заявила, что не поддержит данную меру, так как она "не решит проблему". К этой позиции присоединился Китай. Администрация Трампа фокусировалась на угрозах военного ответа, пишет New York Times. Генерал Винсент Брукс, командующий американскими вооруженными силами, который проводил учения в Южной Корее заявил, что США избрали путь "сдержанности" в отношении КНДР", — пишет New York Times. Постпред США Никки Хейли на заседании в ООН заявила, что США могут прибегнуть к вооруженным силам.

"Мы используем их, если потребуется, но мы предпочли бы не двигаться в этом направлении", — приводят СМИ слова Хейли. Постпред Китая Лю Цзеи заявил, что Пекин "всегда был решительным образом против хаоса и конфликта на Корейском полуострове", но отметил, что военный ответ не является выходом, пишет Sky News.

Захват парламента Венесуэлы

Ряд СМИ пишет о штурме национальной ассамблеи Венесуэлы сторонниками президента Николаса Мадуро.

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"Вооруженные сторонники правительства штурмовали оппозиционную национальную ассамблею. Сообщается, что они палили из оружия и бросались в законодателей разными предметами, ранив нескольких, в то время как страна все больше погружается в хаос", — пишет британская Telegraph. Газета отмечает, что захват парламента последовал за сообщением о том, что оппозиция Венесуэлы планирует провести 16 июля неофициальный референдум по вопросу о конституционных изменениях. Местные СМИ сообщают, что нападавшие удерживали в здании около 350 депутатов, журналистов и гостей ассамблеи.

По разным данным, были ранены от трех до пяти депутатов, один из них получил серьезные травмы. New York Times отмечает, что нападения на парламент происходили и раньше, однако эта атака "примечательна тем, что толпа нападавших не столкнулась с сопротивлением Национальной гвардии".

REUTERS Carlos Garcia Rawlins Беспорядки в столице Венесуэлы

Путин "на полях" в преддверии G20

Итальянский фермер Дарио Гамбарин "нарисовал" на тракторе портрет президента России Владимира Путина на своем поле на севере страны в преддверии саммита G20 в Гамбурге. "Картиной" заинтересовались некоторые СМИ.

"Это произведение можно объяснить очень просто. Как мы знаем, в ближайшие субботу и воскресенье в Гамбурге сильные мира сего проведут саммит "двадцатки". Мы все надеемся, что эта встреча может привести к решению актуальных проблем в сфере экономики и миграции, которые угнетают мир. Тем для обсуждения немало: это Украина и Сирия, ядерное оружие, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы", — сказал Гамбарин журналистам.

В 2009 году чести оказаться на личных владениях "художника" удостоился экс-президент США Барак Обама, пишет издание USA Today. Газета Telegraph отмечает, что во время президентской гонки в США героями произведения Гамбарин стали на тот момент кандидаты Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.