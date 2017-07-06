Мэттис: США нацелены на сдерживание КНДР с применением всех возможностей

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США нацелены на оборону Японии и на расширенное сдерживание КНДР, заявил министр обороны Джеймс Мэттис в телефонном разговоре с японской коллегой Томоми Инадой.

Как сообщил Пентагон, министры обсудили произведенный КНДР 4 июля запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Они сошлись во мнении, что это "неприемлемая провокация, подрывающая безопасность и стабильность в регионе".

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Мэттис "подчеркнул непоколебимую приверженность США обороне Японии и обеспечению расширенного сдерживания (КНДР) с применением всех возможностей американской стороны".

Министры подтвердили стремление к "тесной координации, в том числе с Южной Кореей, в укреплении сдерживания и в оборонном сотрудничестве для обеспечения мира и безопасности в северо-восточной Азии", говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

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Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

Позднее США созвали заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.