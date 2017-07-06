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    Мэттис: США нацелены на сдерживание КНДР с применением всех возможностей

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (437)

    (обновлено: )710
    Министр обороны США Джеймс Мэттис подчеркнул "непоколебимую приверженность США обороне Японии и обеспечению расширенного сдерживания (КНДР) с применением всех возможностей американской стороны".
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США нацелены на оборону Японии и на расширенное сдерживание КНДР, заявил министр обороны Джеймс Мэттис в телефонном разговоре с японской коллегой Томоми Инадой.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    "Подарочек" Трампу: КНДР запустила ракету в День независимости США

    Как сообщил Пентагон, министры обсудили произведенный КНДР 4 июля запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Они сошлись во мнении, что это "неприемлемая провокация, подрывающая безопасность и стабильность в регионе".

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    Мэттис "подчеркнул непоколебимую приверженность США обороне Японии и обеспечению расширенного сдерживания (КНДР) с применением всех возможностей американской стороны".

    Министры подтвердили стремление к "тесной координации, в том числе с Южной Кореей, в укреплении сдерживания и в оборонном сотрудничестве для обеспечения мира и безопасности в северо-восточной Азии", говорится в сообщении.

    Напомним, 4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

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    Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

    Позднее США созвали заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.

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